Жена Вышинского прокомментировала ограбление его квартиры в Киеве

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Жена арестованного главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского прокомментировала ограбление его квартиры в Киеве.
Жена Вышинского прокомментировала ограбление его квартиры в Киеве
  • РИА Новости

«В Киеве у Кирилла обчистили всю квартиру и перевернули всё вверх дном, выдернув ящики с корнем», — цитирует  РИА Новости жену Вышинского.

Ранее адвокат заявил, что квартиру Вышинского в Киеве обокрали.

17 мая журналиста арестовали на два месяца. МИД России требует освободить Вышинского и снять с него обвинения

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