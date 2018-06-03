Жена Вышинского прокомментировала ограбление его квартиры в Киеве

Жена арестованного главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского прокомментировала ограбление его квартиры в Киеве.

«В Киеве у Кирилла обчистили всю квартиру и перевернули всё вверх дном, выдернув ящики с корнем», — цитирует РИА Новости жену Вышинского.

Ранее адвокат заявил, что квартиру Вышинского в Киеве обокрали.

17 мая журналиста арестовали на два месяца. МИД России требует освободить Вышинского и снять с него обвинения