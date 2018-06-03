Жена Вышинского прокомментировала ограбление его квартиры в Киеве
Жена арестованного главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского прокомментировала ограбление его квартиры в Киеве.
- РИА Новости
«В Киеве у Кирилла обчистили всю квартиру и перевернули всё вверх дном, выдернув ящики с корнем», — цитирует РИА Новости жену Вышинского.
Ранее адвокат заявил, что квартиру Вышинского в Киеве обокрали.
17 мая журналиста арестовали на два месяца. МИД России требует освободить Вышинского и снять с него обвинения
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