Адвокат заявил, что квартиру Вышинского в Киеве обокрали

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RT
Квартиру руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в Киеве обокрали. Как рассказал адвокат журналиста Андрей Доманский, на месте происшествия работают сотрудники полиции, в настоящий момент оценивается причинённый ущерб.
Адвокат заявил, что квартиру Вышинского в Киеве обокрали
  • РИА Новости

«Квартиру обокрали, сейчас (ущерб. — RT) фиксирует полиция», — цитирует РИА Новости адвоката.

Ранее апелляционный суд Херсонской области оставил Вышинского под арестомЖурналист обвиняется в государственной измене

Сам Вышинский во время судебного заседания подчеркнул, что считает свой арест незаконным.

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