Адвокат заявил, что квартиру Вышинского в Киеве обокрали

Квартиру руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в Киеве обокрали. Как рассказал адвокат журналиста Андрей Доманский, на месте происшествия работают сотрудники полиции, в настоящий момент оценивается причинённый ущерб.

РИА Новости