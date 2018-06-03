Адвокат заявил, что квартиру Вышинского в Киеве обокрали
Квартиру руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в Киеве обокрали. Как рассказал адвокат журналиста Андрей Доманский, на месте происшествия работают сотрудники полиции, в настоящий момент оценивается причинённый ущерб.
- РИА Новости
«Квартиру обокрали, сейчас (ущерб. — RT) фиксирует полиция», — цитирует РИА Новости адвоката.
Ранее апелляционный суд Херсонской области оставил Вышинского под арестом. Журналист обвиняется в государственной измене.
Сам Вышинский во время судебного заседания подчеркнул, что считает свой арест незаконным.
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