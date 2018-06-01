Вышинский назвал незаконным свой арест на Украине

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, выступая в ходе судебного заседания в Херсоне, заявил, что считает свой арест незаконным.

«Я по-прежнему считаю, что всё, что сделали прокуратура и следственное управление Службы безопасности Украины, является формой давления на меня, считаю свой арест незаконным и содержание под арестом также считаю незаконным», — сказал Вышинский.

Он также назвал весь процесс «пытками».

В ходе заседания Вышинский также отметил, что внимание международного сообщества к делу, которое было возбуждено против него на Украине, снизило давление на него.

1 июня Апелляционный суд Херсонской области Украины рассматривает жалобу защиты на арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.