Суд в Херсоне отклонил апелляцию на арест Вышинского

Апелляционный суд Херсонской области оставил под арестом главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Ранее суд отказал защите в отводе коллегии суда.

RT ведёт прямую трансляцию.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В этот же день Кирилла Вышинского задержали, а 17 мая арестовали на два месяца.

Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.