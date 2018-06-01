Суд в Херсоне отклонил апелляцию на арест Вышинского
Апелляционный суд Херсонской области оставил под арестом главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
- РИА Новости
Ранее суд отказал защите в отводе коллегии суда.
RT ведёт прямую трансляцию.
15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В этот же день Кирилла Вышинского задержали, а 17 мая арестовали на два месяца.
Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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