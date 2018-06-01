Апелляционный суд в Херсоне отказал защите Вышинского в отводе коллегии суда

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Апелляционный суд в Херсоне отказал защите главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в отводе коллегии суда.
Апелляционный суд в Херсоне отказал защите Вышинского в отводе коллегии суда
  • Reuters

«Заявление защитника Доманского об отводе коллегии суда оставить без удовлетворения», — сказал судья.

В начале заседания адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил отвод коллегии суда в связи с тем, что она отказалась по ходатайству защиты выпустить журналиста из стеклянного бокса на время заседания.

1 июня Апелляционный суд Херсонской области Украины рассматривает жалобу защиты на арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Изначально заседание должно было состояться 29 мая, однако его перенесли по просьбе стороны обвиняемого.

Ранее суд арестовал Вышинского на два месяца. 

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В этот же день был задержан Кирилл Вышинский. Его обвиняют в государственной измене. По этой статье ему грозит до 15 лет заключения.

Сам Вышинский не исключает, что Служба безопасности Украины попытается выдвинуть против него новые обвинения.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала журналиста политическим узником Украины.

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