Вышинский не исключает, что СБУ может выдвинуть против него новые обвинения

Короткая ссылка
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не исключает, что Служба безопасности Украины попытается выдвинуть против него новые обвинения. Об этом журналист рассказал в интервью RT.

«Нельзя сказать, что был удивлён, увидев сотрудников СБУ. Обстановка в стране такая, что их может ожидать любой журналист. Более того, я совершенно не буду удивлён, если СБУ будет стараться выдвинуть против меня и другие обвинения», — сказал Вышинский.

Он также полагает, что его арест связан с предстоящими президентскими выборами на Украине.

«Президент Порошенко намекает, что вернёт тех, кого называли вероятными кандидатами на мой обмен. Ему нужно что-то предъявить избирателям», — добавил журналист.

Подробности — в интервью RT.

Апелляционный суд Херсонской области Украины назначил на 29 мая рассмотрение жалобы защиты на арест Вышинского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить