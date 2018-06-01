«Дешёвый спектакль» и «странные игры»: почему в Раде раскритиковали спецоперацию СБУ с «убийством» Бабченко

СБУ «опозорила Украину» в глазах мирового сообщества, устроив «дешёвый спектакль» с фальшивым расстрелом журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил СМИ депутат Верховной рады Михаил Добкин. Организаторов провокации политик назвал «сельскими клоунами». Эксперты считают, что нардеп выразил мнение значительной части общества. Источники RT в украинском парламенте подтвердили, что действия спецслужб у многих вызвали неоднозначную реакцию, однако открыто критиковать силовиков решаются единицы.

Депутат Верховной рады от фракции Оппозиционного блока Михаил Добкин в эфире украинского телеканала «112» обвинил национальные спецслужбы в том, что они «опозорили» Украину, инсценировав смерть журналиста Аркадия Бабченко.

Как отметил Добкин, новость об убийстве переехавшего на Украину российского журналиста вызвала серьёзный резонанс за пределами республики, множество людей комментировали смерть Бабченко. Как выяснилось чуть позже, все они «поневоле стали участниками дешёвого спектакля», добавил нардеп.

По мнению Добкина, случившееся негативно скажется и на имидже президента Порошенко.

«Они его (рейтинг Порошенко. — RT) ещё ниже закопали. Что от этого получила Украина, кроме очередного позора от этих сельских клоунов», — отметил политик.

В историю, что на Бабченко якобы готовилось покушение, Добкин не верит. По его словам, СБУ выбрала блогера в качестве «жертвы» только потому, что он был замечен в критике российских властей.

Михаил Добкин

РИА Новости

Напомним, вечером, 29 мая, украинские СМИ распространили информацию, что Аркадий Бабченко был расстрелян в собственном доме и скончался по пути в больницу. Эти сведения подтвердил официальный Киев, который незамедлительно обвинил в заказном убийстве Москву. С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, а глава МИД страны Павел Климкин намекнул на причастность российской стороны к преступлению, выступая в Совбезе ООН.

Однако уже на следующий день «оживший» Бабченко выступил на пресс-конференции в Киеве, а представители СБУ заявили, что инсценировали убийство блогера, чтобы спасти его от реального покушения.

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Тем не менее «благородный» поступок украинских силовиков вызвал негативную реакцию в мире. Провокацию осудили западные правительства и СМИ. Как заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Масс, дело «вызывает множество вопросов, связанных с доверием».

Версия СБУ спровоцировала недоверие даже со стороны тех, кто прежде сочувствовал Бабченко, — слишком много в ней оказалось несостыковок. Так, арестованный накануне предприниматель Борис Герман, занимавшийся прежде оружейными поставками ВСУ, заявил, что участвовал в инсценировке покушения по просьбе самой СБУ. По его словам, целью этой акции было разоблачение вражеского агента. В Службе безопасности Украины эту информацию опровергли, однако у знакомых с ситуацией остаётся немало вопросов.

Как признался сам Бабченко, он не уверен, что заявления о готовящемся на него покушении достоверны. Выступая на пресс-конференции, журналист сообщил, что не располагает доказательствами того, что инсценировка его смерти не была провокацией украинских спецслужб.

«Можно ли допустить, что вот это всё — провокация СБУ? Ну можно, почему нельзя... но, на мой взгляд, более логичной кажется версия, что есть так, как оно есть», — заявил журналист.

«Унижение и стыд»

Между тем критиков случившегося больше всего возмутил даже не сам факт инсценировки смерти, а то, с каким обличительным пафосом преподнесли эту ложную информацию власти Украины.

РИА Новости

© Пресс-служба президента Украины

Сейчас в Киеве наблюдается некоторое смятение: не все понимают, как именно публично реагировать на скандал. Однако есть и те, кто не скрывает разочарования в исходе этой детективной истории. Довольно неоднозначно в своём Facebook высказался лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко. Если 30 мая политик поздравлял СБУ «с блестящей спецоперацией», то уже 31 мая сообщил, что история с «убийством» Бабченко доказывает, «как легко придумываются фейки».

«В политике это не менее применяемая вещь, чем у спецслужб», — подчеркнул Ляшко.

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Председатель партии «Гражданская позиция», экс-депутат Рады Анатолий Гриценко в своей авторской колонке для сайта «Обозреватель» предупредил, что готов простить СБУ за «фейк», если спецслужбы скажут, что затеяли операцию ради раскрытия агентурной сети противника.

«Если нет, тогда большего унижения и стыда для нашей страны трудно придумать, и тогда этого им не простит никто», — пишет Гриценко.

Аналогичной точки зрения придерживается и экс-заместитель главы Службы безопасности Виктор Ягун.

«Все ждут не столько того, что было озвучено вчера на пресс-конференции (Бабченко. — RT), сколько того, что мы услышим в суде. Аргументы должны быть железобетонными и убедительными, потому что, если этого не будет, это будет просто провал», — заявил он.

В беседе с RT некоторые депутаты украинского парламента поделились своими сомнениями по поводу этой загадочной истории.

По словам источника RT в партии «Самопомощь», вся операция выглядит очень странно, ведь в смерть Бабченко поверили не только его друзья, родные, но и представители иностранных организаций, и все эти люди сейчас чувствуют себя униженными.

«Для чего это было сделано? Пока чёткого ответа нет, поскольку всё пока похоже на какую-то странную игру без понятных обществу правил. Зачем бизнесмену Борису Герману, который поддерживает украинских военных, поставляет им оружие, заказывать убийство Бабченко? Из-за $10—15 тыс. идти на такой риск? Да это же просто смешно», — считает нардеп.

Задержание СБУ Бориса Германа

© СБУ

Источник RT в партии «Батькивщина» охарактеризовал всю операцию как пиар-акцию, участие в которой приняла не только Украина, но и весь мир.

«Случаи, когда силовики проводят инсценировку гибели людей, были. Но на это были важные причины. Что же мы имеем на выходе? Очень странного заказчика, который отрицает свою вину и рассказывает довольно интересную версию. И к следствию возникает теперь очень много вопросов», — пояснил собеседник RT.

«Выразил общее мнение»

По мнению экспертов, многие из тех, кто воздерживается от публичного осуждения СБУ, находятся сейчас под негативным впечатлением от этой очевидной провокации.

Как пояснил в интервью RT директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, чтобы дать точный ответ на вопрос, как именно восприняло историю с инсценировкой СБУ украинское общество, следует сначала провести соответствующие исследования.

«Однако я не знаю ни одного вменяемого человека, даже среди людей с совершенно разными позициями, который бы считал, что за этой ситуацией стоит что-то, кроме провокации СБУ, — подчеркнул эксперт. — Сейчас власти почувствовали, что вляпались в неприятную историю, и теперь они пытаются что-то объяснить иностранным партнёрам. Но объяснить ничего не получится, потому что всё стопроцентная липа».

По словам президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко,если в результате этой истории рейтинг Порошенко снизится ещё больше, это будет полностью его вина. Ведь президент заявил, что знал об инсценировке заранее. Сейчас украинские руководители продемонстрировали мировому сообществу свою недальновидность, добавил Ищенко.

Эксперт уверен, что и на Украине очень многие потрясены действиями СБУ, сегодня это самая обсуждаемая тема.

«Если об этом говорит уже Добкин, значит, ситуацией с «убийством» Бабченко возмущены практически все. Добкин, как правило, одним из последних реагирует на то, что происходит вокруг. Скорее всего, он об этом уже услышал и лишь выразил общее мнение», — подвёл итог Ищенко.