В Международной федерации журналистов назвали инсценировку убийства Бабченко недопустимой

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В Международной федерации журналистов назвали недопустимой инсценировку убийства Аркадия Бабченко на Украине. Об этом говорится в заявлении организации.
В Международной федерации журналистов назвали инсценировку убийства Бабченко недопустимой
  • © Valentyn Ogirenko
  • Reuters

По мнению представителей федерации, любые информационные манипуляции могут негативно сказаться на уровне доверия к СМИ.

«Нетолерантно вводить в заблуждение журналистов и обычных граждан по всему миру, которые были поражены так называемым убийством. Недопустимо инсценировать смерть журналиста, особенно на фоне того, что в период с января по настоящее время каждую неделю в мире погибают двое сотрудников СМИ. Один из последних подобных случаев произошёл в Мексике 29 мая», — заявил генеральный секретарь организации Энтони Беланджер.

В федерации также отметили, что данный инцидент войдёт в историю как «дело Бабченко».

Президент Международной федерации журналистов Филипп Лерут напомнил, что исполнители и организаторы убийства журналиста Павла Шеремета до сих пор не найдены.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков выразил недоумение в связи с реакцией международных организаций на спецоперацию украинских спецслужб по предотвращению убийства Бабченко.

В международной правозащитной организации «Репортёры без границ» назвали инсценировку убийства журналиста жалким трюком.

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