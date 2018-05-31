Песков назвал «странной историей» инсценировку убийства Бабченко

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Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко на Украине — это по меньшей мере странная история. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков назвал «странной историей» инсценировку убийства Бабченко
  • Reuters

«Мы не будем комментировать. История по меньшей мере странная. Не знаю, насколько цель оправдывает средства в этой истории. Слава богу, что человек жив», — сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал инсценировку убийства журналиста.

При этом он отметил, что ситуация вокруг этого дела не меняет представления о том, что журналистом на Украине быть опасно.

Песков подчеркнул, что украинские власти должны отвечать за свои слова о «причастности» России к покушению, иначе будут выглядеть так, как коллеги из Британии.

«Если говорит, то должен отвечать за свои слова, иначе будет выглядеть, как британские коллеги», — заявил он, комментируя слова главы СБУ Василия Грицака о якобы причастности российской стороны к «убийству» Бабченко.

Ранее в Верховной раде рассказали, что цель инсценировки убийства Бабченко заключалась в том, чтобы проследить связи организатора убийства с заказчиками, которые якобы могли находиться на территории России.

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