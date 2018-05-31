Геращенко объяснил необходимость инсценировки убийства Бабченко
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- Reuters
По его словам, была задача проследить связи организатора убийства с заказчиками, которые якобы находились на территории России, и зафиксировать это методами технического контроля.
«Для этого нужно было создать полное впечатление реальности у организатора, которого сегодня задержали в Киеве, что это убийство произошло», — цитирует Геращенко «112 Украина».
Саму инсценировку депутат назвал методом «старым как мир».
30 мая в СБУ сообщили, что «убийство» Бабченко было частью спецоперации.
В МИД России заявили, что данная инсценировка является антироссийской провокацией.