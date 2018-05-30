Захарова об инсценировке убийства Бабченко: спектакль удался на славу

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг инсценировки покушения на журналиста Аркадия Бабченко на Украине, заявила, что «спектакль удался на славу».
Захарова об инсценировке убийства Бабченко: спектакль удался на славу
  • © Reuters

«Спектакль удался на славу. В шоке все, а зря. Надо было бы уже привыкнуть: антироссийская истерика — единственное, что позволяет управлять в условиях диктатуры национализма на Украине. Ну а средства реализации этой стратегии, тем более такие мелочи, как мораль, права человека, гуманность, давно уже в Киеве не являются предметом обсуждения», — написала она в Facebook.

Захарова отметила, что «дальше будет круче».

«О том, как будет в 2018 году, Россия говорила в 2013-м. Ей не верили. Запад и дальше может пребывать в сладкой дрёме об успехах украинской демократии. На мой взгляд, уже нужно просыпаться», — добавила она.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что на Бабченко готовилось покушение с целью дестабилизации ситуации в стране.

30 мая в СБУ заявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.

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