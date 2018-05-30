Захарова об инсценировке убийства Бабченко: спектакль удался на славу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг инсценировки покушения на журналиста Аркадия Бабченко на Украине, заявила, что «спектакль удался на славу».

«Спектакль удался на славу. В шоке все, а зря. Надо было бы уже привыкнуть: антироссийская истерика — единственное, что позволяет управлять в условиях диктатуры национализма на Украине. Ну а средства реализации этой стратегии, тем более такие мелочи, как мораль, права человека, гуманность, давно уже в Киеве не являются предметом обсуждения», — написала она в Facebook.

Захарова отметила, что «дальше будет круче».

«О том, как будет в 2018 году, Россия говорила в 2013-м. Ей не верили. Запад и дальше может пребывать в сладкой дрёме об успехах украинской демократии. На мой взгляд, уже нужно просыпаться», — добавила она.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что на Бабченко готовилось покушение с целью дестабилизации ситуации в стране.

30 мая в СБУ заявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.