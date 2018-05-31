Захарова объяснила, зачем Киев мог организовать «убийство» Бабченко

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг инсценировки украинскими спецслужбами убийства журналиста Аркадия Бабченко, предположила, что такими действиями в Киеве надеялись добиться высылки дипломатов России из стран Запада.
Захарова объяснила, зачем Киев мог организовать «убийство» Бабченко
  • © Reuters

По её мнению, сам Бабченко мог не понимать, что украинские силовики использовали его в своих целях. 

«Он искренне (скорее всего, даже очень) верил, что спасает себя и параллельно делает великое дело, ну, может быть, ещё и потенциально прибыльное. Думаю, именно в такой тональности его и разрабатывали спецслужбы, а потом взяли и грубо использовали в своих целях, превратив в настоящего и навсегда своего заложника», — написала она на своей странице в Facebook.

По мнению Захаровой, инсценировка убийства прошла по уже отработанным ранее «мировым» образцам. 

«Отсюда и слова про «солидарность» с Украиной, которые были многозначительно произнесены киевскими силовиками в надежде на очередной раунд высылки российских дипломатов или ещё что-нибудь схожее», — отметила представитель МИД России. 

Ранее Захарова назвала очевидным пропагандистский эффект в истории с Бабченко.

Сам Бабченко заявил об отсутствии доказательств того, что инсценировка его убийства не является провокацией СБУ.

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