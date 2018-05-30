Захарова назвала очевидным пропагандистский эффект в истории с Бабченко

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала известие о том, что журналист Аркадий Бабченко жив.
Захарова назвала очевидным пропагандистский эффект в истории с Бабченко
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«То, что Бабченко жив, — лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно», — написала она в Facebook.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации для предотвращения покушения.

Появившийся на пресс-конференции СБУ журналист сообщил, что спецоперация длилась два месяца

Сообщения о том, что Бабченко убит, появились вечером во вторник, 29 мая.

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