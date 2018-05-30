Жена Бабченко не знала об инсценировке его убийства
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- Reuters
«Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов», — сказал Бабченко на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «112 Украина».
По его словам, спецоперация длилась два месяца. Самому Бабченко было сообщено о ней месяц назад.
29 мая сообщалось, что российский журналист Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. 30 мая в СБУ заявили, что «убийство» Бабченко было частью спецоперации.