Жена Бабченко не знала об инсценировке его убийства

Жена российского журналиста Аркадия Бабченко не знала об инсценировке его убийства, которая была подготовлена украинскими спецслужбами в рамках спецоперации.

«Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов», — сказал Бабченко на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «112 Украина».

По его словам, спецоперация длилась два месяца. Самому Бабченко было сообщено о ней месяц назад.

29 мая сообщалось, что российский журналист Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. 30 мая в СБУ заявили, что «убийство» Бабченко было частью спецоперации.