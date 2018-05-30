Жена Бабченко не знала об инсценировке его убийства

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Жена российского журналиста Аркадия Бабченко не знала об инсценировке его убийства, которая была подготовлена украинскими спецслужбами в рамках спецоперации.
Жена Бабченко не знала об инсценировке его убийства
  • © Valentyn Ogirenko
  • Reuters

«Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов», — сказал Бабченко на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «112 Украина».

По его словам, спецоперация длилась два месяца. Самому Бабченко было сообщено о ней месяц назад.

29 мая сообщалось, что российский журналист Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. 30 мая в СБУ заявили, что «убийство» Бабченко было частью спецоперации.

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