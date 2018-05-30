Бабченко: я пока ещё живой, не дождутся
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- Reuters
«Короче говоря, вчера всё это закончилось... Я пока ещё живой, не дождутся», — заявил Бабченко на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «112 Украина».
Он отметил, что за его убийство была назначена награда $40 тыс. По его словам, спецоперация длилась два месяца. Бабченко было сообщено о ней месяц назад.
Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что журналист Аркадий Бабченко жив. В СБУ отметили, что «убийство» Бабченко было частью спецоперации.
29 мая сообщалось, что российский журналист Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве.