Бабченко заявил об отсутствии доказательств того, что его «убийство» не является провокацией СБУ

Журналист Аркадий Бабченко заявил об отсутствии доказательств того, что инсценировка его убийства не является провокацией Службы безопасности Украины (СБУ).

Об этом он рассказал на пресс-конференции, которую транслировал украинский «Пятый канал».

«Ну не знаю, я поверил. Если вы меня спрашиваете, есть ли у меня доказательства, что это не провокация СБУ, — нет у меня таких доказательств. Вы меня спрашиваете, есть ли у меня доказательства, что это не непровокация? И таких доказательств у меня нет, я не знаю. Я поверил, мы это дело сделали», — сказал он.

Как отметил Бабченко, можно допустить, что всё произошедшее было провокацией СБУ, но ему версия украинской спецслужбы кажется более логичной.

«Можно ли допустить, что вот это всё — провокация СБУ? Ну можно, почему нельзя... но, на мой взгляд, более логичной кажется версия, что есть так, как оно есть», — добавил он.

Ранее Бабченко резко прокомментировал негативную реакцию британских СМИ на операцию украинских спецслужб, в рамках которой была инсценирована его смерть.

29 мая сообщалось, что российский журналист Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. 30 мая в СБУ заявили, что «убийство» Бабченко было частью спецоперации СБУ.