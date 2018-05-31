Бабченко прокомментировал негативную реакцию британских СМИ на своё «воскрешение»

Журналист Аркадий Бабченко резко прокомментировал негативную реакцию британских СМИ на операцию украинских спецслужб, в рамках которой была инсценирована его смерть.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на комментарий Бабченко в Facebook.

Отмечается, что в своём заявлении он использовал нецензурную лексику.

«Дорогая пресса Британии! А иди, пожалуйста... а? А хотите пользы — дайте мне британский паспорт и защиту. Вот тогда и будете меня учить, как спасать свою семью. Умники», — написал он.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировали негативную реакцию, которую вызвала операция украинских спецслужб по инсценировке убийства Бабченко.