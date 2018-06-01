Песков назвал «развесистой клюквой» ситуацию вокруг «убийства» Бабченко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые утверждения о якобы причастности российской стороны к «убийству» журналиста Аркадия Бабченко — это инсинуации, а всю ситуацию вокруг дела можно назвать «развесистой клюквой».

«Если говорить в шутку… не знаю, как язык Шекспира будет соперничать с великим и могучим, но вся эта история, все вот эти показания являются не чем иным, как развесистой клюквой. Не знаю, как это переведут, но русскоговорящие меня поймут», — сказал он.

Песков подчеркнул, что «любое утверждение о возможной причастности России к этой инсценировке является» инсинуацией.

«И они не соответствуют действительности», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков назвал странной историей инсценировку убийства Бабченко.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что намерен провести встречу с дипломатами стран «Большой семерки» по поводу произошедшего. При этом Луценко выразил надежду, что страны поддержат Украину в желании наказать Россию.

Украинский лидер Пётр Порошенко назвал блестящей операцию по инсценировке убийства Бабченко.

29 мая появилась информация, что Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. На месте инцидента было найдено три гильзы от пистолета Макарова.

На следующий день в СБУ заявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.