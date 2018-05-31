Порошенко назвал блестящей спецоперацию СБУ по инсценировке убийства Бабченко

Президент Украины Пётр Порошенко назвал блестящей спецоперацию СБУ по инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко.

«Вчера в результате блестящей спецоперации, которая была проведена героями из СБУ, весь мир увидел истинное лицо нашего врага», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.

Накануне в СБУ сообщили, что «убийство» Бабченко было инсценировкой в рамках спецоперации.

В ЕС заявили о праве Украины защищать свою территорию и свои интересы.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил недоумение в связи с заявлениями ряда международных организаций, раскритиковавших спецоперацию украинских спецслужб по предотвращению убийства журналиста Аркадия Бабченко.