Политолог оценил реакцию Авакова на западную критику СБУ из-за «дела Бабченко»

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT прокомментировал реакцию министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который выразил недоумение в связи с критикой ряда международных организаций спецоперации СБУ по предотвращению убийства журналиста Аркадия Бабченко.

«Вызывает сожаление, что украинские власти не вполне понимают, что сделанное ими является, во-первых, провокацией, а во-вторых, проявлением дурного вкуса. Очень жаль, что в это ввязались уважаемые в некоторых кругах властные органы современной Украины», — сказал он.

При этом, по словам Мухина, не вызывает удивления, что сама спецоперация была спланирована и реализована силами СБУ.

«Данное ведомство давно уже вышло за любые мыслимые моральные и правовые рамки в своих действиях на территории собственной страны. Предполагаю, люди настолько заигрались, что всерьёз думают, будто западные партнёры их поддержат во всём, что бы они ни сделали. В этой ситуации они напоминают больше расшалившихся детей», — подчеркнул политолог.

Ранее Аваков ответил на критику международных организаций в связи с операцией СБУ по предотвращению убийства журналиста Аркадия Бабченко.