«Насильственная бандеризация всей страны»: к чему приведёт официальное признание флагов ОУН-УПА на Украине

Депутаты от националистической партии «Свобода» зарегистрировали в Киевском городском совете законодательную инициативу, которая позволяет в праздничные дни использовать вместе с государственным красно-чёрный флаг ОУН-УПА*. Подобное решения уже утвердили парламенты Тернополя и Львовской области. Так националисты пытаются ответить на закон польского сейма, официально запрещающий «бандеровскую идеологию». По мнению экспертов, эта инициатива может ещё больше осложнить отношения Украины и Польши. Как далеко готовы зайти радикалы в противостоянии с официальной Варшавой — в материале RT.

На официальном уровне

В Киевском городском совете 2 февраля была зарегистрирована законодательная инициатива, которая позволяет использовать красно-чёрный флаг ОУН-УПА вместе с государственным в дни официальных праздников.

«Документ к нам поступил, но ещё не рассматривался», — сообщил источник RT в городском совете.

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Депутаты от партии «Свобода» Владимир Бохняк и Петр Кузик предлагают вывешивать красно-чёрный флаг на зданиях администрации Киевского горсовета и районных советов в дни государственных праздников.

«Руководителям предприятий, учреждений и организаций (независимо от форм собственности), а также общественных объединений рекомендовано вывешивать революционный флаг ОУН», — говорится в проекте законодательной инициативы.

Между тем Киевский горсовет не первый рассматривает подобные инициативы. Так, 30 января 2018 года решение использовать флаг ОУН-УПА наравне с государственным принял Львовский областной совет (в Львовскую область входит 44 города, 34 посёлка городского типа и 1850 сёл. — RT), а 2 февраля — Тернопольский городской совет.

Марш во Львове, приуроченный к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины, 14 октября 2017 года

РИА Новости

«Этим решением мы демонстрируем, что не позволим другим странам переписывать страницы нашей истории. И ещё раз официально утверждаем на городском уровне уважение к нашим героям и их вкладу в борьбу за независимость Украины», — говорится в официальном сообщении мэра Тернополя Сергея Надала.

Свободовцы же намерены продолжить дальнейшую «бандеризацию» страны.

«Мы попытаемся вынести это решение на голосование ещё в нескольких горсоветах на западе страны, где у «Свободы» сильные позиции. Это Ивано-Франковск, Ровно, Хмельницкий и Черновцы», — сообщил источник RT в партии «Свобода».

Однако не все города Украины готовы мириться с присутствием флага ОУН-УПА на административных зданиях. Так, от использования красно-чёрного штандарта отказался Луцкий горсовет.

По данным пресс-службы партии «Свобода», законопроекты об официальном статусе красно-чёрного флага стали ответом на запрет пропаганды в Польше «бандеровской идеологии».

В конце января польский сейм утвердил закон, который предусматривает уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду «бандеровской идеологии». Верховная рада собирается обратиться к руководству Польши с просьбой ветировать документ.

Переговорный эксцесс

Легализация флага ОУН-УПА — не единственная инициатива «Свободы», направленная на прославление Степана Бандеры и противостояние с официальной Варшавой. 5 февраля националисты проводят пикеты у посольств Польши в Киеве, Виннице, Львове, Луцке, Одессе и Харькове. Они требуют от польских властей законодательно отменить уголовное преследование за отрицание «бандеровской идеологии».

Украинские националисты из партии «Свобода» пикетируют посольство Польши в Киеве

Reuters

Подобные действия могут существенно осложнить отношения Киева и Варшавы.

«Мы стараемся обсудить этот вопрос с польскими коллегами, а также работаем с представителями президента Польши Анджея Дуды и представителями ЕС. Возможные столкновения у посольств нам ни к чему, поскольку это может лишь усугубить переговорный процесс», — рассказал источник RT в Министерстве иностранных дел Украины.

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Источник RT в «Свободе» говорит, что партия не оставит без внимания действия польских властей и намерена усиливать протестные движения на Украине.

«Мы поддерживаем Степана Бандеру, длительное время добивались его легализации, поэтому запрет его идеологии является для нас неприемлемым. Мы будем оказывать давление на украинских чиновников, которые должны защищать интересы Украины на международной арене», — сообщил он.

Недовольны свободовцы и реакцией президента Петра Порошенко, которую называют «очень мягкой».

«Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов», — заявил Порошенко 1 февраля.

Силовая поддержка

По мнению старшего научного сотрудника Российского института стратегического исследования Олега Неменского, таким образом «Свобода» зарабатывает политические очки в преддверии парламентский выборов.

«Украине не выгодно ссориться с Польшей. Польша уже признала Волынскую трагедию геноцидом. Я думаю, страны попытаются договориться на уровне МИДов», — заявил эксперт.

Однако украинские националисты не готовы к переговорам на эту тему, считают эксперты, и у них есть немало сторонников во властных структурах.

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Так, недавно бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук в эфире телеканала «112 Украина» пригрозил Польше вооружённым конфликтом. По его мнению, работающие в Польше украинцы могут «схватиться за колы», если Варшава продолжит сводить «исторические счёты».

В беседе с RT директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что официальный Киев поддерживает бандеровцев. В качестве примера он привёл инцидент в Днепре 29 января этого года, когда боевики националистической организации «С14» сорвали концерт, приуроченный к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда, — полиция тогда никаких мер не принимала.

«Присутствовало 65 пожилых людей, переживших блокаду и сейчас проживающих в Днепре. Все эти люди старше 80 лет. Многие из них перенесли в жизни инсульты и инфаркты. Заблокированными в здании оказались также дети из творческого коллектива, подготовившие для стариков концертную программу. 74 года назад эти люди прошли ад — блокаду, голод, бомбёжки... Сегодня их унижают в их же родном городе, в их же родной стране», — написал на своей странице в Facebook депутат от Оппозиционного блока Александр Вилкул.

Также Данилин напомнил, что в Киеве регулярно проходят столкновения между теми, кто отмечает День Победы 9 мая, и «потомками Бандеры».

«Насильственным образом бандеризация распространяется на всю территорию страны. Жители востока Украины находятся в состоянии идеологической оккупации. Сейчас фактически идёт противостояние нормальных людей и официальных властей», — подчеркнул эксперт.

Данилин убеждён, что власти готовы оказывать силовую поддержку своей идеологии. И, например, представители «Национальных дружин» могут применять силу к тем, кто выступает против идеологии Бандеры.

«Готовы ли всему этому сопротивляться обычные украинцы — это вопрос», — заключил политолог.

* Украинская повстанческая армия (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).