Яровая назвала поминками шествия на Украине в честь дня рождения Бандеры
Заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая заявила, что празднование на Украине дня рождения Степана Бандеры выглядит как поминки.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Яровой.
«Празднование дня рождения Бандеры выглядит как поминки прежней цветущей и счастливой Украины», — считает Яровая.
По её мнению, вживление в сознание молодого поколения «гена Бандеры» формирует «удручающие перспективы для украинского народа».
1 января в Киеве и ряде других городов Украины прошли факельные шествия по случаю годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Участие в акции приняли тысячи сторонников ультраправых организаций.
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