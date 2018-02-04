Украинский генерал заявил, что находящиеся в Польше украинцы могут «схватиться за колы»

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Бывший министр обороны Украины генерал армии Александр Кузьмук заявил, что работающие в Польше украинцы могут «схватиться за колы», если начнут сводить исторические счёты.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что «историю нужно знать, но сводить счёты нельзя».

По словам Кузьмука, украинцам тоже есть что вспомнить.

«Если вспоминать историю, 100, 200 лет назад, даже короля Болеслава, 1000 лет назад, то мы столько наберём, что те миллион двести тысяч украинцев, которые сегодня в Польше, о которых сегодня вспомнили, «а может, с ними что-то будет». Да это пятый украинский фронт пошёл в Польшу! И ничего с ним не будет. Да он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков, от Львова до Киева повешенных», — сказал он.

26 января Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял поправку о запрете «бандеровской идеологии».

Депутаты Верховной рады Украины выступили с заявлением, что принятая в Польше поправка к закону об Институте национальной памяти унижает достоинство украинцев и является надругательством над исторической правдой.

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