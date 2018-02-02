Политолог о реакции Рады на принятый в Польше закон: Киев находится в зависимом положении

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал заявление депутатов Верховной рады о том, что принятая в Польше поправка к закону об Институте национальной памяти, которая вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений, совершённых украинскими националистами, унижает достоинство украинцев.

«Подобная реакция — работа на внутреннюю украинскую аудиторию, попытка продемонстрировать жёсткую позицию, твёрдые принципы. Но Киев сейчас находится в таком положении, что ему нужен любой союзник, любое государство, которое к нему лояльно. Если Варшава полностью отвернётся от Украины, то не исключаю, что она, оставшись и так у разбитого корыта, будет абсолютно задвинута на периферию политических и экономических интересов Евросоюза», — сказал он.

Данюк также добавил, что Киев вряд ли захочет усугублять ситуацию, поэтому, вероятно, не станет разрабатывать ответные действия.

«Это, естественно, не приведёт ни к разрыву дипломатических отношений, ни даже к каким-то ответным мерам со стороны Украины. Киев находится в зависимом положении. Варшава же имеет намного больше инструментов влияния на ситуацию. Поэтому единственное, что нынешний украинский режим может сделать, — ограничиться жёсткой риторикой, растиражировав её с помощью СМИ среди украинского населения», — заключил политолог.

Ранее депутаты Верховной рады Украины выступили с заявлением, что принятая в Польше поправка к закону об Институте национальной памяти унижает достоинство украинцев и является надругательством над исторической правдой.

26 января сейм Польши (нижняя палата парламента) принял поправку о запрете «бандеровской идеологии».