В Раде считают ударом в спину принятый в Польше закон о «бандеровской идеологии»
«Одобрение сеймом и сенатом Республики Польша изменений в Закон об Институте национальной памяти считаем радикальным антиукраинским шагом, который может разрушить фундамент добрососедских отношений между нашими нациями и государствами. Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и отрицание более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами», — приводит заявление «Европейская правда».
Депутаты подчеркнули, что это решение расценивается как «удар в спину». Они также призвали польского лидера Анджея Дуду наложить вето на этот закон.
Ранее председатель Верховной рады Андрей Парубий поручил подготовить общую позицию относительно принятого в Польше закона.
26 января сейм Польши (нижняя палата парламента) принял поправку о запрете «бандеровской идеологии».
Директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН решение сената Польши принять закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии».