В Раде считают ударом в спину принятый в Польше закон о «бандеровской идеологии»

В Верховной раде Украины считают, что принятый в Польше закон об Институте национальной памяти унижает достоинство украинцев и является надругательством над исторической правдой. Об этом говорится в заявлении депутатов Оксаны Юринец и Николая Княжицкого.

«Одобрение сеймом и сенатом Республики Польша изменений в Закон об Институте национальной памяти считаем радикальным антиукраинским шагом, который может разрушить фундамент добрососедских отношений между нашими нациями и государствами. Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и отрицание более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами», — приводит заявление «Европейская правда».

Депутаты подчеркнули, что это решение расценивается как «удар в спину». Они также призвали польского лидера Анджея Дуду наложить вето на этот закон.

Ранее председатель Верховной рады Андрей Парубий поручил подготовить общую позицию относительно принятого в Польше закона.

26 января сейм Польши (нижняя палата парламента) принял поправку о запрете «бандеровской идеологии».

Директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН решение сената Польши принять закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии».