Эксперт прокомментировал польский закон о запрете «бандеровской идеологии»
«Закон этот появляется очень вовремя», — заявил он.
Как предположил эксперт, в Варшаве, вероятно, поняли, что безоговорочная поддержка всего происходящего на Украине имеет «весьма губительное направление».
«Польша и прежде неоднократно давала понять, что очень недовольна происходящим в соседней стране», — отметил Родионов.
По его словам, весь вопрос в том, насколько сильными окажутся реальные, а не изложенные пока на бумаге репрессивные меры. Эксперт заключил, что Варшала послала Киеву очень жёсткий и однозначный сигнал.
В ноябре 2017 года политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» возможный выбор Польши между Россией и Украиной.