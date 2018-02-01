Эксперт прокомментировал польский закон о запрете «бандеровской идеологии»

Директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал решение сената Польши принять закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии».

«Закон этот появляется очень вовремя», — заявил он.

Как предположил эксперт, в Варшаве, вероятно, поняли, что безоговорочная поддержка всего происходящего на Украине имеет «весьма губительное направление».

«Польша и прежде неоднократно давала понять, что очень недовольна происходящим в соседней стране», — отметил Родионов.

По его словам, весь вопрос в том, насколько сильными окажутся реальные, а не изложенные пока на бумаге репрессивные меры. Эксперт заключил, что Варшала послала Киеву очень жёсткий и однозначный сигнал.

В ноябре 2017 года политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» возможный выбор Польши между Россией и Украиной.