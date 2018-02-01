В Раде подготовят ответ на польский закон о запрете «бандеровской идеологии»

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Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий поручил подготовить общую позицию относительно принятого в Польше закона о запрете «бандеровской идеологии».

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Поручил комитету Верховной рады по иностранным делам рассмотреть на своём заседании ситуацию, которая сложилась в связи с принятием в Польше закона об Институте национальной памяти, и подготовить общую позицию на рассмотрение Верховной рады», — указывается в его сообщении.

Ранее комиссии польского сената без изменений поддержали обновлённый закон об Институте национальной памяти, который среди прочего вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.

26 января сейм Польши (нижняя палата парламента) принял поправку о запрете «бандеровской идеологии».

Независимый политический аналитик Александр Асафов в разговоре с ФАН прокомментировал отношения Украины и Польши.

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