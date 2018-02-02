«Унижение украинской нации»: в Киеве отреагировали на польский закон о запрете «бандеровской идеологии»

Депутаты Верховной рады потребовали от властей Польши наложить вето на закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду идеологии украинского национализма. Они назвали принятый документ антиукраинским шагом и надругательством над историей. Президент Украины Пётр Порошенко считает закон неприемлемым и необъективным. Ранее обеспокоенность в связи с решением Польши высказали в США. Тем не менее в польском МИД убеждены, что норма поможет в борьбе с историческими фальсификациями. По мнению экспертов, Киев ограничится жёсткой риторикой в адрес Варшавы, так как ему невыгодно ухудшать отношения между странами.

Депутаты Верховной рады обратились к президенту Польши Анджею Дуде с просьбой наложить вето на принятый польским сенатом закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду идеологии украинского национализма. Об этом говорится в заявлении сопредседателей депутатской группы ВРУ по межпарламентским связям с Польшей Оксаны Юринец и Николая Княжицкого.

«Обращаемся к президенту Польши Анджею Дуде с призывом наложить вето на закон об Институте национальной памяти и продолжить меры для преодоления трагических последствий общего прошлого украинцев и поляков», — цитирует «Европейская правда» заявление.

В Раде считают, что закон унижает достоинство украинской нации и является надругательством над исторической правдой.

«Одобрение сеймом и сенатом Республики Польша изменений в закон об Институте национальной памяти считаем радикальным антиукраинским шагом, который может разрушить фундамент добрососедских отношений между нашими нациями и государствами. Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и отрицание более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами», — отметили депутаты.

При этом они считают, что ещё есть возможность сойти с дороги конфронтации, которую начал польский парламент.

Президент Украины Пётр Порошенко выразил обеспокоенность в связи с принятым сенатом Польши законом.

«Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует открытого разговора и диалога, а не запретов», — говорится в заявлении Порошенко.

По его словам, оценки, содержащиеся в решении, являются «абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми».

Украинский президент также заявил, что «ни одно политическое решение не может заменить историческую правду».

Пётр Порошенко

«Утверждённый законопроект не отвечает провозглашённым принципам стратегического партнёрства между Украиной и Польшей. Призываю Польшу к объективности и диалогу», — отметил лидер.

«Историческая мифология»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что принятый Варшавой закон об Институте национальной памяти нацелен на «построение исторической мифологии».

Рішення польського парламенту спрямоване не на дискусію щодо істор правди,а побудову істор міфології.Введення в юрид площину терміну «злочини українських націоналістів» посилює однобічні стереотипи&провокує реакцію у відповідь.Ідея визнати якісь нації злочинними веде в нікуди 1/2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 1, 2018

«Введение в юридическую плоскость термина «преступления украинских националистов» усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ. Идея признать какие-то нации преступными ведёт в никуда», — написал он в своём Twitter.

В то же время министр отметил, что Украина и дальше будет выступать за диалог и стратегическое партнёрство с Польшей без вводимых запретов и ограничений.

«Мы разделяем обеспокоенность наших международных партнёров по упомянутому закону. Готовы к объективному диалогу и совместному изучению фактов, а не мифов», — заключил Климкин.

Завжди виступали і будемо виступати за рівноправний діалог і стратегічне партнерство з Польщею, але не сприймаємо мови заборон і обмежень та поділяємо занепокоєність наших міжн партнерів щодо згаданого закону. Готові до об'єктивного діалогу і спільно вивчати факти, а не міфи 2/2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 1, 2018

Ответ на польский закон подготовит профильный комитет Верховной рады. Об этом сообщил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

«Поручил комитету Верховной рады по иностранным делам рассмотреть на своём заседании ситуацию, которая сложилась в связи с принятием в Польше закона об Институте национальной памяти, и подготовить общую позицию на рассмотрение Верховной рады», — написал он в Twitter.





Доручив Комітету Верховної Ради @verkhovna_rada у закордонних справах розглянути на своєму засіданні ситуацію, яка склалася у зв'язку з ухваленням у Польщі Закону про Інститут національної пам'яті і підготувати спільну позицію на розгляд Верховної Ради. @HopkoHanna@MFA_Ukraine — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) February 1, 2018

В Киеве принятие закона о запрете идеологии украинского национализма связывают с предстоящими в 2019 году выборами в парламент. Такую точку зрения высказал вице-премьер Украины Павел Розенко.

«Мы прекрасно понимаем, что в период политической нестабильности и пертурбаций различные политические силы в Польше пытались использовать тему Украины ради укрепления своих позиций в правительстве или получения электоральной поддержки части общества», — цитируют его украинские СМИ.

Как считает директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович, новый закон направлен в первую очередь на проживающих в Польше украинцев.

Он обратил внимание на ту часть текста закона, где указано, что документ призван нормализовать международные отношения и поддержать «подлинно демократические сообщества на Украине».

«Несмотря на то, что на Украине этот закон положительно воспринимают исключительно пророссийские силы, становится понятно, кого собираются поддерживать польские политики», — говорится в сообщении Вятровича.

«Ограничатся жёсткой риторикой»

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что Киев сейчас работает на внутреннюю аудиторию.

«Подобная реакция — работа на внутреннею украинскую аудиторию, попытка продемонстрировать жёсткую позицию, твёрдые принципы. Но Киев сейчас находится в таком положении, что ему нужен любой союзник, любое государство, которое к нему лояльно. Если Варшава полностью отвернётся от Украины, то не исключаю, что она, оставшись и так у разбитого корыта, будет абсолютно задвинута на периферию политических и экономических интересов Евросоюза», — сказал он в беседе с RT.

Политолог сомневается, что Украина будет разрабатывать ответные действия, так как ей, считает он, вряд ли захочется усугублять ситуацию и терять партнёра.

Активисты украинских националистических партий во время митинга, посвящённого 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в Киеве, Украина

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Это, естественно, не приведёт ни к разрыву дипломатических отношений, ни даже к каким-то ответным мерам со стороны Украины. Киев находится в зависимом положении. Варшава же имеет намного больше инструментов влияния на ситуацию. Поэтому единственное, что нынешний украинский режим может сделать, — ограничиться жёсткой риторикой, растиражировав её с помощью СМИ среди украинского населения», — заключил Данюк.

Отрицание участия в холокосте

Напомним, что принятый сенатом Польши законопроект также вводит уголовную ответственность за распространение информации об участии поляков в холокосте.

В этой связи с критикой в адрес документа выступил Израиль.

Так, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал недопустимым отрицание холокоста.

А израильский министр транспорта и разведки Исраэль Кац призвал главу правительства срочно отозвать посла из Польши для проведения консультаций.

«Закон, принятый польским парламентом, может иметь тяжёлые последствия. Он означает отказ от ответственности и отрицание участия Польши в холокосте. В выборе между соображениями внешней политики и моральными ценностями должна быть четкая позиция: увековечивание жертв холокоста должно быть приоритетным», — цитирует РИА Новости Каца.

Против решения верхней палаты парламента Польши выступил и израильский МИД.

«Израиль категорически против решения польского сената. Израиль со всей серьёзностью воспринимает любую попытку оспорить историческую правду. Ни один закон не изменит фактов», — говорится в заявлении дипведомства.

Обеспокоенность в связи с принятием законопроекта выразили и США. По словам официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт, документ может сказаться на свободе слова.

«Мы обеспокоены, что законопроект может подорвать свободу слова и академический дискурс», — сказала она.

В тоже время она не исключила, что документ может повлиять на польско-американские отношения.

«Мы также обеспокоены последствиями законопроекта, которые он, в случае реализации, будет иметь для стратегических интересов и отношений Польши, в том числе с Соединёнными Штатами и Израилем», — заявила Науэрт, призвав Варшаву пересмотреть документ «в свете его потенциального влияния на принципы свободы слова и эффективного партнёрства» между сторонами.

Позиция Польши

В ответ МИД Польши заявил, что закон о холокосте не ограничивает свободу слова и научную деятельность.

Reuters

© Kacper Pempel

«В связи с заявлением Госдепартамента США от 31 января 2018 года по поводу закона «О внесении изменений в закон об Институте национальной памяти и некоторые другие законы» Министерство иностранных дел (Польши) заверяет, что принятые изменения не ограничивают свободу слова, полную свободу проведения научных исследований и публикаций их результатов, свободу исторической или художественной, культурной деятельности», — говорится в заявлении.

В Варшаве отметили, что главная цель закона — «борьба со всеми формами отрицания и фальсификации правды о холокосте, в том числе уменьшения ответственности реальных виновников этого преступления».

В дипведомстве подчеркнули, что считают неправильными публичные обвинения польского народа в соучастии в нацистских преступлениях.

Также по теме «На защите исторической правды»: сенат Польши запретил пропаганду идеологии украинских националистов Сенат Польши принял законопроект об уголовной ответственности за распространение информации об участии поляков в холокосте, которую...

Премьер Польши Матеуш Моравецкий объяснил принятие закона об Институте национальной памяти необходимостью избежать подмены исторической правды.

«Ложь Освенцима — это не только отрицание немецких преступлений, но и другие формы фальсификации истории. Одна из худших форм этой лжи есть умаление ответственности настоящих преступников и приписывание ответственности их жертвам. Мы хотим бороться с этой ложью в каждом её проявлении. Именно поэтому мы меняем закон об Институте национальной памяти», — сообщил он.

Польский закон об Институте национальной памяти

Напомним, 1 февраля верхняя палата польского парламента приняла законопроект об Институте национальной памяти Польши. Документ предусматривает уголовную ответственность за использование формулировки «польские лагеря смерти» и распространение других сведений об участии поляков в холокосте, которые власти страны считают противоречащими исторической правде.

Согласно документу, каждый, кто публично приписывает польскому народу или государству ответственность или соучастие в преступлениях, совершённых Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира, а также военных преступлениях, должен быть оштрафован или лишён свободы на срок до трёх лет.

Такое же наказание предусматривается за пропаганду идеологии украинских националистов, сотрудничавших с Третьим рейхом, и за отрицание Волынской резни, устроенной ими в годы войны.