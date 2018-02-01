Глава МИД Украины прокомментировал принятый в Польше закон о «бандеровской идеологии»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Twitter прокомментировал принятый ранее верхней палатой польского парламента закон об Институте национальной памяти.

В частности, Климкин отметил, что принятый Варшавой закон нацелен на «построение исторической мифологии».

«Введение в юридическую плоскость термина «преступления украинских националистов» усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ. Идея признать какие-то нации преступными ведёт в никуда», — говорится в тексте сообщения.

При этом министр отметил, что Украина и дальше будет выступать за диалог с Польшей без вводимых запретов и ограничений.

«Мы разделяем обеспокоенность наших международных партнёров по упомянутому закону. Готовы к объективному диалогу и совместному изучению фактов, а не мифов», — заключил Климкин.

Ранее сообщалось, что верхняя палата парламента (сенат) Польши приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и высказывания, которые выставляют поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «глубоко обеспокоен» из-за принятия в Польше данного закона.