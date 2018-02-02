Премьер Польши объяснил необходимость принятия закона о запрете «бандеровской идеологии»

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Премьер Польши Матеуш Моравецкий объяснил необходимость принятия поправок к польскому закону об Институте национальной памяти.

«Ложь Освенцима — это не только отрицание немецких преступлений, но также и другие формы фальсификации истории. Одной из худших форм этой лжи есть умаление ответственности настоящих преступников и приписывание ответственности их жертвам. Мы хотим бороться с этой ложью в каждом её проявлении. Именно поэтому мы меняем закон об Институте национальной памяти», — приводит его слова Укринформ.

Ранее в Верховной раде Украины заявили, что принятый в Польше закон об Институте национальной памяти унижает достоинство украинцев и является надругательством над исторической правдой.

26 января сейм Польши (нижняя палата парламента) принял поправку о запрете «бандеровской идеологии».

Директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН решение сената Польши принять закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии».

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