«Пик тревожности прошёл»: Пушилин заявил о стабилизации ситуации на флангах Артёмовска

Пик тревожности в ситуации на флангах Артёмовска прошёл, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, киевский режим ещё может кинуть в атаку какие-то резервы. Между тем Пушилин отметил, что в Артёмовске уже заработало управление МВД, в скором времени в населённом пункте появятся и другие экстренные службы.

Обстановка на флангах освобождённого российскими силами Артёмовска стабилизируется. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE».

«Пик тревожности, когда была самая активная фаза, противник пытался по флангам окружить ребят в самом Артёмовске, — он прошёл. Я считаю, что риск минимизирован, но, безусловно, он существует, потому что противник может кидать ещё какие-то резервы», — сказал Пушилин.

При этом подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что командование ВСУ стягивает свежие подразделения, вооружение и бронетехнику в район населённого пункта Часов Яр для удара по флангам российских ВС.

Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев показал, как сейчас выглядят микрорайоны «Гнездо» и «Домино», где находились последние укрепрайоны ВСУ на западной окраине Артёмовска.

Помимо этого, Денис Пушилин рассказал, что в городе появилось МВД, в дальнейшем появятся и другие службы, в том числе МЧС, а уже затем начнутся работы по разминированию.

При этом в эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что в Артёмовске не осталось гражданских лиц: «Вагнера» весь этот период эвакуировали гражданских лиц, как только находили. Поэтому, с их слов, гражданских в городе нет».

Наряду с этим бойцы ЧВК «Вагнер» в разговоре с РИА Новости сообщили об обнаружении в здании Министерства юстиции Украины в Артёмовске большого количества националистической литературы, в том числе детских комиксов.

«В админзданиях довольно часто попадается такого плана литература, а вот в домах (жителей города. — RT) особо не встречали», — сказал один из бойцов.

Корреспондент RT Сами Абу Деяб также пообщался с местными жителями, которые рассказали о мародёрстве и использовании украинскими военными жилых домов для ведения боевых действий.

«Они (украинские военные. — RT) повскрывали все квартиры, естественно, сначала они ограбили их, а затем из этих квартир запускали дроны. На крыше стояла ракетная установка ПТУР... Снайпера сидели, сначала сожгли дом рядом с нами», — рассказала жительница Артёмовска по имени Марина.

«Я думала, что это конец света»: жительница освобождённого Артёмовска — об обстрелах ВСУ

В ночь на 21 мая Минобороны РФ сообщало, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артёмовска. Как говорилось в заявлении Владимира Путина, все отличившиеся в ходе этой операции будут представлены к государственным наградам.

Как считает бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор, потеря Артёмовска станет для киевского режима поворотным моментом в конфликте.

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В своей статье для издания The American Conservative он также отметил, что сторонники Владимира Зеленского больше не верят в миф об украинской победе, передаёт ИноТВ.

Кроме того, бывший представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин указал, что в ВСУ возросло число случаев дезертирства, самоубийств, «небрежного обращения с оружием» в преддверии постоянно переносимого наступления и потери контроля над Артёмовском.

США должны компенсировать России ущерб не только за подрыв «Северных потоков», но и за разрушенные Мариуполь и Артёмовск, заявил в интервью RT заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Пусть возвращают средства или как минимум наделяют средствами для восстановления Артёмовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой. На их деньги», — пояснил он.

Киевский режим, потерпев поражение в Артёмовске, перешёл к реализации террористических акций против мирного населения, указали в Минобороны РФ, комментируя прорыв украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область. По данным ведомства, силами Западного военного округа ВС РФ уничтожено свыше 70 украинских диверсантов, четыре бронемашины и пять пикапов.