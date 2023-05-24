Экс-аналитик ЦРУ Биб заявил о провале тактики Зеленского по удержанию Артёмовска
По его словам, многие западные военные эксперты призывали ВСУ выйти из Артёмовска, с целью сохранить людей и боеприпасы.
«Но Зеленский, по сути, отклонил этот совет и решил отправить туда еще больше солдат, в том числе лучших украинских военнослужащих, чтобы попытаться удержать Бахмут», — заявил Биб в интервью Responsible Statecraft.
Он отметил, что из обороны Артёмовска сделали театрализованное представление и эта затея провалилась.
Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город Артёмовск полностью освобождён.
Позднее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о начале предварительного разминирования в Артёмовске.