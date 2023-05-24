Экс-аналитик ЦРУ Биб заявил о провале тактики Зеленского по удержанию Артёмовска

В США не поняли решения украинского президента Владимира Зеленского удерживать Артёмовск (Бахмут), заявил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.

По его словам, многие западные военные эксперты призывали ВСУ выйти из Артёмовска, с целью сохранить людей и боеприпасы.

«Но Зеленский, по сути, отклонил этот совет и решил отправить туда еще больше солдат, в том числе лучших украинских военнослужащих, чтобы попытаться удержать Бахмут», — заявил Биб в интервью Responsible Statecraft.

Он отметил, что из обороны Артёмовска сделали театрализованное представление и эта затея провалилась.

Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город Артёмовск полностью освобождён.

Позднее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о начале предварительного разминирования в Артёмовске.