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РИА Новости: в здании Минюста в Артёмовске найдена националистическая литература

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Бойцы ЧВК «Вагнер» обнаружили в здании Министерства юстиции Украины в Артёмовске (Бахмуте) большое количество националистической литературы.
РИА Новости: в здании Минюста в Артёмовске найдена националистическая литература
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Здесь мы нашли разного рода литературу, остались их дневники, переписки. Самое интересное, что тут можно увидеть — литература», — рассказал боец «Вагнера».

Он отметил, что в здании были найдены такие издания, как «VIII Бандеровские чтения», «Небесная сотня идёт в века».

«Ещё раз подчеркну, что это государственное учреждение», — добавил военный.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ наращивают группировку для удара по флангам ВС России в Артёмовске (Бахмуте).

Также сообщалось, что в ходе боёв за Артёмовск (Бахмут) украинские военные более жестоко действовали по отношению к мирному населению, чем в Мариуполе.

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