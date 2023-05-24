РИА Новости: в здании Минюста в Артёмовске найдена националистическая литература
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Об этом информирует РИА Новости.
«Здесь мы нашли разного рода литературу, остались их дневники, переписки. Самое интересное, что тут можно увидеть — литература», — рассказал боец «Вагнера».
Он отметил, что в здании были найдены такие издания, как «VIII Бандеровские чтения», «Небесная сотня идёт в века».
«Ещё раз подчеркну, что это государственное учреждение», — добавил военный.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ наращивают группировку для удара по флангам ВС России в Артёмовске (Бахмуте).
Также сообщалось, что в ходе боёв за Артёмовск (Бахмут) украинские военные более жестоко действовали по отношению к мирному населению, чем в Мариуполе.