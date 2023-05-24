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Марочко: ВСУ наращивают группировку для удара по флангам ВС России в Артёмовске

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Украинское командование стягивает дополнительные силы в район Часова Яра для нанесения удара по флангам российской армии в Артёмовске (Бахмуте), заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населённого пункта Часов Яр отмечается прибытие свежих подразделений вооружённых формирований Украины», — цитирует ТАСС Марочко.

По его словам, исходя из анализа действий ВСУ, можно сделать предположение, что украинские военные намереваются атаковать фланги российских сил в Артёмовске.

Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город Артёмовск полностью освобождён.

Позднее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о начале предварительного разминирования в Артёмовске.

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