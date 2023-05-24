Марочко: ВСУ наращивают группировку для удара по флангам ВС России в Артёмовске
«В районе населённого пункта Часов Яр отмечается прибытие свежих подразделений вооружённых формирований Украины», — цитирует ТАСС Марочко.
По его словам, исходя из анализа действий ВСУ, можно сделать предположение, что украинские военные намереваются атаковать фланги российских сил в Артёмовске.
Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город Артёмовск полностью освобождён.
Позднее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о начале предварительного разминирования в Артёмовске.