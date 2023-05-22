Экс-советник Пентагона Макгрегор: потеря Артёмовска стала для Украины поворотным моментом

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что потеря Артёмовска (Бахмута) стала для киевского режима поворотным моментом.

«В будущем... я думаю, о битве за Артёмовск будут говорить как о поворотном моменте в конфликте», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что потеря города стала для украинских боевиков серьёзным ударом, особенно учитывая попытки киевского режима поддерживать боевой дух среди них. По его словам, террористы ВСУ продолжают нести огромные потери, что сказывается на их настрое.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о начале предварительного разминирования в Артёмовске.

Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город полностью освобождён.