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Пушилин заявил о стабилизации обстановки на флангах в районе Артёмовска

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил о стабилизации обстановки на флангах в районе Артёмовска.
Пушилин заявил о стабилизации обстановки на флангах в районе Артёмовска
  • РИА Новости

Пушилин рассказал, что, по его данным, «пик тревожности», когда ВСУ пытались бить по флангам и окружить российских бойцов в Артёмовске, прошёл. 

Также врио главы ДНР заявил, что с сегодняшнего дня в Артёмовск завели сотрудников МВД, на следующем этапе там начнут работу сотрудники МЧС, передаёт ТАСС.

Кроме того, Пушилин проинформировал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Авдеевки и Марьинки в ДНР находится под контролем российских войск. 

Он подчеркнул, что попытки ВСУ контратаковать в районе Марьинки были купированы.

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