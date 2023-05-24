Пушилин заявил о стабилизации обстановки на флангах в районе Артёмовска

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил о стабилизации обстановки на флангах в районе Артёмовска.

Пушилин рассказал, что, по его данным, «пик тревожности», когда ВСУ пытались бить по флангам и окружить российских бойцов в Артёмовске, прошёл.

Также врио главы ДНР заявил, что с сегодняшнего дня в Артёмовск завели сотрудников МВД, на следующем этапе там начнут работу сотрудники МЧС, передаёт ТАСС.

Кроме того, Пушилин проинформировал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Авдеевки и Марьинки в ДНР находится под контролем российских войск.

Он подчеркнул, что попытки ВСУ контратаковать в районе Марьинки были купированы.