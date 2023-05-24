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Пушилин заявил о контролируемой ситуации в районах Авдеевки и Марьинки в ДНР

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Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Авдеевки и Марьинки в ДНР находится под контролем российских войск. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин.
Пушилин заявил о контролируемой ситуации в районах Авдеевки и Марьинки в ДНР
  • РИА Новости

«По Авдеевке, Марьинке я особо не переживаю: здесь находится 1-й армейский корпус — ребята обстрелянные», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Пушилин добавил, что ситуация находится под контролем. На данный момент не наблюдается активного вытеснения украинских войск из оставшейся под их контролем части Марьинки.

«По Авдеевке мы видим практически ежедневное улучшение позиций», — отметил он.

Пушилин подчеркнул, что попытки ВСУ контратаковать в районе Марьинки были купированы.

Ранее в ДНР заявили о продвижении ВС России на Марьинском и Авдеевском направлениях.

В свою очередь, украинские военные перебрасывают резервы в район Марьинки в Донецкой Народной Республике.

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