Пушилин заявил о продвижении ВС России на Марьинском и Авдеевском направлениях
- РИА Новости
«Не такое быстрое, но всё же продвижение вперёд фиксируем — как на Марьинском, так и на Авдеевском направлении», — отметил врио главы республики.
Он также сообщил, что украинская армия перебрасывает резервы в район Марьинки.
21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска в ДНР.
Также стало известно, что военные России уничтожили в районе Красного автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ.
Позже подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование украинских войск перебросило свои подразделения из Артёмовска на Купянское и Краснолиманское направления.