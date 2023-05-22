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Пушилин заявил о продвижении ВС России на Марьинском и Авдеевском направлениях

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о продвижении Вооружённых сил России на Марьинском и Авдеевском направлениях.
Пушилин заявил о продвижении ВС России на Марьинском и Авдеевском направлениях
  • РИА Новости

«Не такое быстрое, но всё же продвижение вперёд фиксируем — как на Марьинском, так и на Авдеевском направлении», — отметил врио главы республики.

Он также сообщил, что украинская армия перебрасывает резервы в район Марьинки.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска в ДНР. 

Также стало известно, что военные России уничтожили в районе Красного автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ.

Позже подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование украинских войск перебросило свои подразделения из Артёмовска на Купянское и Краснолиманское направления.

 

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