Пушилин заявил о продвижении ВС России на Марьинском и Авдеевском направлениях

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о продвижении Вооружённых сил России на Марьинском и Авдеевском направлениях.

«Не такое быстрое, но всё же продвижение вперёд фиксируем — как на Марьинском, так и на Авдеевском направлении», — отметил врио главы республики.

Он также сообщил, что украинская армия перебрасывает резервы в район Марьинки.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска в ДНР.

Также стало известно, что военные России уничтожили в районе Красного автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ.

Позже подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование украинских войск перебросило свои подразделения из Артёмовска на Купянское и Краснолиманское направления.