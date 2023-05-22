Пушилин сообщил, что ВСУ перебрасывают резервы в район Марьинки
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Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Что касается Марьинки, мы фиксируем переброску резервов противника, попытки прощупать наши позиции», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее военкор RT Филипп Прокудин пообщался с российскими военными и показал видео подготовки новобранцев на полигоне под Марьинкой.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские силы пресекли попытки украинских боевиков вывести часть группировки из Марьинки.