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Пушилин сообщил, что ВСУ перебрасывают резервы в район Марьинки

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Украинские военные перебрасывают резервы в район Марьинки в Донецкой Народной Республике, но российские силы продолжают продвижение вперёд.
Пушилин сообщил, что ВСУ перебрасывают резервы в район Марьинки
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Что касается Марьинки, мы фиксируем переброску резервов противника, попытки прощупать наши позиции», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее военкор RT Филипп Прокудин пообщался с российскими военными и показал видео подготовки новобранцев на полигоне под Марьинкой.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские силы пресекли попытки украинских боевиков вывести часть группировки из Марьинки.

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