Пушилин сообщил, что ВСУ перебрасывают резервы в район Марьинки

Украинские военные перебрасывают резервы в район Марьинки в Донецкой Народной Республике, но российские силы продолжают продвижение вперёд.

Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Что касается Марьинки, мы фиксируем переброску резервов противника, попытки прощупать наши позиции», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее военкор RT Филипп Прокудин пообщался с российскими военными и показал видео подготовки новобранцев на полигоне под Марьинкой.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские силы пресекли попытки украинских боевиков вывести часть группировки из Марьинки.