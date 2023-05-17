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В ДНР заявили о пресечении попытки боевиков ВСУ вывести часть группировки из Марьинки

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские силы пресекли попытки украинских боевиков вывести часть группировки из Марьинки.
В ДНР заявили о пресечении попытки боевиков ВСУ вывести часть группировки из Марьинки
  • РИА Новости

«Вчера было серьёзное боестолкновение в Марьинке, где ВСУ при поддержке артиллерии пытались вывести остатки 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая и без того уничтожена на 70%. Оставшаяся там группировка вновь понесла существенные потери и осталась на месте», — цитирует его ТАСС.

Ранее российские бойцы показали военному корреспонденту Владу Андрице бывшие позиции боевиков ВСУ в Марьинке.

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