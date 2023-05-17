В ДНР заявили о пресечении попытки боевиков ВСУ вывести часть группировки из Марьинки

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские силы пресекли попытки украинских боевиков вывести часть группировки из Марьинки.

«Вчера было серьёзное боестолкновение в Марьинке, где ВСУ при поддержке артиллерии пытались вывести остатки 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая и без того уничтожена на 70%. Оставшаяся там группировка вновь понесла существенные потери и осталась на месте», — цитирует его ТАСС.

Ранее российские бойцы показали военному корреспонденту Владу Андрице бывшие позиции боевиков ВСУ в Марьинке.