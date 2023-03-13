Ударами авиации и огнём артиллерии: МО РФ сообщило об уничтожении до 190 бойцов ВСУ на Донецком направлении
- © Кадр: видео Министерства обороны РФ
До 190 украинских военнослужащих и 20 единиц техники уничтожены российскими войсками за сутки на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны России.
«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены до 190 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также гаубица «Мста-Б», — сказал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также в районе н. п. Первомайское (ДНР) поражён украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».
На Купянском направлении активными действиями подразделений, огнём артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Масютовка, Крахмальное (Харьковская область), Стельмаховка и Розовка (ЛНР). Уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, два автомобиля.
На Краснолиманском направлении огнём артиллерии ликвидированы до 110 украинских военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подверглись уничтожению до 60 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены свыше 20 украинских военнослужащих, пять автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация», а также гаубица «Мста-Б».Также на russian.rt.com В Запорожской и Харьковской областях: российские средства ПВО за сутки сбили два вертолёта Ми-8 ВСУ
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 148 районах.
В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM, а также уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов.
«Нацелены действовать до победного конца»
В понедельник, 13 марта, Владимир Путин провёл встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в ходе которой, в частности, затронул тему специальной военной операции.
Кадыров подчеркнул, что чеченские бойцы успешно несут службу в зоне СВО.
«Мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение её целей и задач», — заявил Кадыров.
В ответ на это глава государства выразил благодарность жителям республики: «Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое».
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту попытки отравления командира спецотряда «Ахмат» Апти Алаудинова. В середине февраля стало известно, что Алаудинов получил письмо, пропитанное отравляющим веществом. Вместе с ним в больницу попали его племянник и адъютант — они тоже коснулись отравленного пакета. 7 марта стало известно, что выздоровевший Алаудинов вернулся в зону проведения спецоперации.
Артёмовск
13 марта командир спецотряда «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире Первого канала рассказал о попытке киевского режима разблокировать Артёмовск.
«В общей сложности у нас ситуация на передовой складывается в последние дни очень хорошо. Хотя мы видим концентрацию сил противника, которые пытаются каким-то образом разблокировать Артёмовск», — цитирует его РИА Новости.
В то же время командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский констатировал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артёмовска остаётся сложной. Кроме того, командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский полагает, что украинские войска могут попасть в городе в котёл, как это было в Дебальцеве в 2015 году.
11 марта сообщалось, что российские силы находятся в 1,2 км от центра Артёмовска.
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