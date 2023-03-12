В Запорожской и Харьковской областях: российские средства ПВО за сутки сбили два вертолёта Ми-8 ВСУ

Два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины были сбиты средствами ПВО Вооружённых сил РФ в Запорожской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ. Наряду с этим ударами авиации, ракетных войск и артиллерии были уничтожены пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, а также склад боеприпасов украинских военных. Кроме того, российскими военными было ликвидировано восемь диверсионно-разведывательных групп на Купянском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Средства ПВО Вооружённых сил РФ за сутки сбили два вертолёта Ми-8 ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Темировка Запорожской области и Двуречная Харьковской области сбиты два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины», — сказал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат в воздухе над населённым пунктом Червоный Маяк Херсонской области.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Красный Лиман и Дробышево (ДНР), а также склад боеприпасов группировки ВСУ, размещённый на территории предприятия «Укрэнергочермет» недалеко от города Запорожье.

Обстановка на направлениях спецоперации

На Купянском направлении огнём артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Масютовка, Двуречная и Першотравневое Харьковской области, а также Новосёловское Луганской Народной Республики. При этом возле населённых пунктов Стельмаховка (ЛНР), Синьковка, Лиман Первый и Берестовое (Харьковская область) пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражена живая сила и техника ВСУ возле Площанки (ЛНР), Терн, Ямполовки и Григоровки (ДНР).

«За сутки на данном направлении уничтожены до 100 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — подчеркнул официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска готовят свои позиции на Краснолиманском направлении к обороне.

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На Донецком направлении уничтожены более 220 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия трёх диверсионно-разведывательных групп, огнём артиллерии поражены подразделения ВСУ. Потери противника превысили 50 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы выведена из строя самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Авдеевка

Российские войска практически освободили город Красногоровка к северу от Авдеевки, сообщил военный эксперт полковник в отставке Эдуард Басурин.

«На окраинах идут зачистки», — цитирует его ТАСС.

Отметим, что из Красногоровки украинские войска регулярно обстреливают Донецк и Ясиноватую. Накануне ВСУ нанесли удар, выпустив десять снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка, в результате чего погибли двое мирных жителей — отец и его восьмилетний сын.

Ранее сообщалось, что части 1-го армейского корпуса Вооружённых сил России начали закрепляться на окраине Красногоровки.