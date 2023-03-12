«Противник сосредоточивает усилия на обороне»: в ЛНР сообщили о смене тактики ВСУ на Краснолиманском направлении

Украинские войска готовят свои позиции на Краснолиманском направлении к обороне. Как сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВСУ сосредотачивают основные усилия на том, чтобы сохранить ранее занятые районы. Наряду с этим, по его словам, киевский режим осуществляет ротацию своих войск на Купянском направлении. При этом в Артёмовске штурмовым подразделениям сил РФ удалось занять выгодные позиции в промышленной зоне на территории завода по обработке металлов.

Подразделения ВСУ готовят свои позиции на Краснолиманском направлении к обороне. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«Для восстановления боеспособности подразделений и укрепления оборонительных позиций основные усилия противник сосредотачивает на охране и обороне ранее занятых районов и инженерном дооборудовании позиций», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинские военные активно проводят фортификационные работы в районах сёл Терны, Заречное и Ямполь.

11 марта Минобороны РФ сообщило, что на этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Купянское направление

Также подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинское командование проводит ротацию своих войск на Купянском направлении.

«По имеющейся информации, украинские боевики возобновили проведение ротаций своих подразделений на линии соприкосновения. Отмечается вывод обескровленных и прибытие новых подразделений в районы населённых пунктов Стельмаховка и Розовка», — цитирует его РИА Новости.

Накануне в Минобороны РФ сообщили о поражении подразделений ВСУ в районах н. п. Гряниковка (Харьковская область) и Розовка (ЛНР), в результате чего потери противника составили до 50 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

Артёмовск

Штурмовые подразделения сил РФ создали себе «хороший плацдарм» для дальнейшего продвижения в Артёмовске, рассказал Андрей Марочко. По его словам, им удалось занять выгодные позиции в промышленной зоне на территории завода по обработке металлов.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке в разговоре с ТАСС подчеркнул, что этот манёвр позволит штурмовикам «вести контроль над перемещением противника, а также создаёт хороший плацдарм для дальнейшего продвижения наших войск».

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артёмовска.

ЗАЭС

Украинские власти срывают планы по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Режим Зеленского срывает любое продвижение в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, отказываясь давать какие-либо гарантии по недопущению обстрела атомной станции и её города-спутника Энергодара. Безопасность АЭС гарантирует две составляющие: отсутствие обстрелов со стороны боевиков ВСУ и должная охрана, которую обеспечивают сотрудники Росгвардии», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что украинская сторона требует демилитаризации зоны ЗАЭС, чтобы затем воспользоваться моментом, захватить ядерный объект и создать плацдарм для наступления.

Также на russian.rt.com «Хотят приписать себе все исторические победы»: в Москве отреагировали на украинскую инициативу по переименованию России

Ранее киевский режим полностью прекратил электроснабжение Запорожской АЭС.

Обстрелы Донбасса

Украинские военные за минувшие сутки 16 раз обстреляли восемь населённых пунктов Донецкой Народной Республики, выпустив по ним 60 снарядов из артиллерии калибра 155 и 152 мм. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц, в том числе ребёнка 2015 года рождения, в Куйбышевском районе Донецка», — говорится в сообщении.

Были нанесены повреждения четырём домостроениям в Киевском районе Донецка и Александровке, а также одному объекту гражданской инфраструктуры.