Две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, произведённые в США, уничтожены российскими военными в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. На Донецком направлении за минувшие сутки противник потерял более 140 военнослужащих и две гаубицы Д-30. Кроме того, средствами ПВО в воздухе были сбиты 11 украинских беспилотников.

Российские военные уничтожили в Донецкой Народной Республике радиолокационные станции контрбатарейной борьбы ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В районах населённых пунктов Константиновка и Приволье Донецкой Народной Республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50», — сказал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 114 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 11 украинских беспилотников, перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также четыре противорадиолокационные ракеты HARM.

Обстановка на направлениях спецоперации

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии были поражены подразделения ВСУ в районах н.п. Гряниковка (Харьковская область) и Розовка (ЛНР). Потери противника составили до 50 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника вблизи н.п. Невское и Червоная Диброва (ЛНР). ВСУ за сутки потеряли до 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На Херсонском направлении за сутки уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии были ликвидированы более 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

«На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики. Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20», — заключил Конашенков.

Уничтожение ЗРК британского производства

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения стоящего на вооружении ВСУ ЗРК Stormer HVM натовского производства. ЗРК был уничтожен высокоточным барражирующим боеприпасом. По данным ведомства, боевая машина была обнаружена расчётами беспилотников на Донецком направлении.

«Баражирущие боеприпасы эффективно применяются для уничтожения бронетехники ВСУ. С их помощью уничтожаются артиллерийские орудия, самоходные артиллерийские установки, самоходные зенитно-ракетные системы, танки и другая бронетехника», — говорится в сообщении.

Уничтожение британского ЗРК

Эксклюзив RT с передовой

Численность ВСУ около Кременной постепенно уменьшается — отчасти из-за тяжёлых потерь, отчасти из-за того, что украинское командование перебрасывает силы к Артёмовску (Бахмуту).

Об этом рассказал военкор RT Игорь Жданов, который побывал на позициях расчёта ВДВ «Гиацинт», прикрывающего наступление российских сухопутных войск в лесном массиве.

«Это орудие очень мощное и очень точное. Несмотря на свою большую дальность, точность у него очень хорошая», — сообщил RT один из военнослужащих.