МО России: ВСУ потеряли более 140 солдат на Донецком направлении

Украинская армия потеряла более 140 военнослужащих и 11 единиц техники в ходе боевых действий на Донецком направлении, заявили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что бои велись в районе населённых пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики.

«За сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30», — говорится в сообщении.

За сутки два мирных жителя, Петровского района Донецка и Никитовского района Горловки, пострадали из-за обстрелов ВСУ.

В ночь на 11 марта украинские войска дважды обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.