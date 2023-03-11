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МО России: ВСУ потеряли более 140 солдат на Донецком направлении

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Украинская армия потеряла более 140 военнослужащих и 11 единиц техники в ходе боевых действий на Донецком направлении, заявили в Минобороны России.
МО России: ВСУ потеряли более 140 солдат на Донецком направлении
  • AP

В ведомстве уточнили, что бои велись в районе населённых пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики.

«За сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30», — говорится в сообщении.

За сутки два мирных жителя, Петровского района Донецка и Никитовского района Горловки, пострадали из-за обстрелов ВСУ.

В ночь на 11 марта украинские войска дважды обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.

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