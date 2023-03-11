Пострадали два мирных жителя: ВСУ за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР

Двое мирных жителей Петровского района Донецка и Никитовского района Горловки пострадали из-за обстрелов ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. В общей сложности украинские формирования совершили 34 обстрела, выпустив по восьми населённым пунктам ДНР 180 снарядов, в том числе из РСЗО.

Украинские военные за минувшие сутки 34 раза обстреляли восемь населённых пунктов Донецкой Народной Республики, выпустив по ним 180 снарядов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Также при проведении разминирования территории Кировского района Донецка от ПФМ «Лепесток» ранение получил сапёр МЧС ДНР», — говорится в сообщении.

Также были нанесены повреждения девяти домостроениям в Куйбышевском и Ленинском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, Валерьяновке, а также двум объектам гражданской инфраструктуры.

В ночь на 11 марта украинские войска дважды обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.

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Артёмовск

Украинские войска под Артёмовском нарушают международные конвенции, перевозя боеприпасы и военнослужащих на машинах скорой помощи. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На данных автомобилях украинские боевики перевозят боеприпасы для подразделений, а также идёт перемещение личного состава по населённому пункту», — цитирует его РИА Новости.

В свою очередь, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование перебрасывает с Запорожского направления подразделения в район Артёмовска.

«При этом группировка ВСУ, находящаяся на Запорожском направлении, не уменьшается, замечена переброска туда мобилизованных, подразделений, находящихся на ротации, и обученных на Западе вэсэушников», — пояснил он в разговоре с ТАСС.

Как отмечал ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, ВСУ в ближайшее время предпримет попытку разблокировать Артёмовск, который находится в окружении со стороны российских войск.

Кременная

Вечером 10 марта стало известно, что российские войска отразили атаку подразделений ВСУ под Кременной, сообщил бывший посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в своём Telegram-канале.

По его словам, украинские военные понесли потери и вернулись на исходные позиции.

«В лесу под Серебрянкой уже наши штурмовые отряды предприняли ряд успешных действий. Под их контроль перешли три опорника ВФУ. Наши войска улучшили своё тактическое положение», — добавил он.

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Наряду с этим подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в район Кременной прибыли около 100 мобилизованных украинцев, которые не проходили обучения, передаёт РИА Новости. По его словам, новобранцам говорили, что их везут на полигон для обучения.

Ранее RT выяснил, что у ВСУ в данный момент практически нет не задействованных в боевых действиях резервов.

«Западным странам лучше ещё раз подумать»

Американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг считает, что действия НАТО могут привести к третьей мировой войне.

«Этим «западным странам» лучше ещё раз подумать, прежде чем делать что-либо подобное. Затем им стоит подумать ещё несколько раз. Это безумие. Это может привести к уничтожению Россией любой страны, которая введёт войска; или же это приведёт к ядерной войне, которая может уничтожить всех на Земле», — написал он в Twitter.