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Алаудинов: ВСУ в ближайшее время попытаются разблокировать Артёмовск

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Украинская армия в ближайшее время предпримет попытку разблокировать Артёмовск (Бахмут), который находится в оперативном окружении, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Алаудинов: ВСУ в ближайшее время попытаются разблокировать Артёмовск
  • AFP
  • © Aris Messinis

По его словам, командование ВСУ готово бросить на эту задачу любые силы, чтобы нанести России имиджевую потерю.

«Поэтому сама операция по разблокированию Артёмовска планируется руководством блока НАТО», — приводит РИА Новости слова Алаудинова в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что для этой цели украинская армия сосредоточила три группировки.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска продолжают наращивать группировку на северо-западе и юго-западе от Артёмовска Донецкой Народной Республики.

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