Украинская армия в ближайшее время предпримет попытку разблокировать Артёмовск (Бахмут), который находится в оперативном окружении, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

По его словам, командование ВСУ готово бросить на эту задачу любые силы, чтобы нанести России имиджевую потерю.

«Поэтому сама операция по разблокированию Артёмовска планируется руководством блока НАТО», — приводит РИА Новости слова Алаудинова в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что для этой цели украинская армия сосредоточила три группировки.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска продолжают наращивать группировку на северо-западе и юго-западе от Артёмовска Донецкой Народной Республики.