Алаудинов: ВСУ в ближайшее время попытаются разблокировать Артёмовск
- AFP
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По его словам, командование ВСУ готово бросить на эту задачу любые силы, чтобы нанести России имиджевую потерю.
«Поэтому сама операция по разблокированию Артёмовска планируется руководством блока НАТО», — приводит РИА Новости слова Алаудинова в эфире телеканала «Россия 1».
Он добавил, что для этой цели украинская армия сосредоточила три группировки.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска продолжают наращивать группировку на северо-западе и юго-западе от Артёмовска Донецкой Народной Республики.