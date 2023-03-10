Марочко: ВСУ продолжают наращивать группировку на Артёмовском направлении
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Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На северо-западе и юго-западе от населённого пункта Артёмовск отмечается увеличение группировки противника», — цитирует его РИА Новости.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что в НАТО не исключают вероятности перехода Артёмовска под контроль России в ближайшие дни.
Подразделения ЧВК «Вагнер» полностью контролируют восточную часть Артёмовска (Бахмута).