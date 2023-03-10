Марочко: ВСУ продолжают наращивать группировку на Артёмовском направлении

Украинские войска продолжают наращивать группировку на северо-западе и юго-западе от Артёмовска (Бахмута) Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На северо-западе и юго-западе от населённого пункта Артёмовск отмечается увеличение группировки противника», — цитирует его РИА Новости.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что в НАТО не исключают вероятности перехода Артёмовска под контроль России в ближайшие дни.

Подразделения ЧВК «Вагнер» полностью контролируют восточную часть Артёмовска (Бахмута).