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Пригожин заявил о подготовке ВСУ контрнаступления в районе Артёмовска

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Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что украинская армия готовит контрнаступление в районе Артёмовска (Бахмута).
Пригожин заявил о подготовке ВСУ контрнаступления в районе Артёмовска
  • AFP
  • © Aris Messinis

«Да, это известный факт, что противник готовит контрнаступление», — приводит пресс-служба ответ Пригожина на просьбу прокомментировать данные о возможном контрнаступлении украинских войск в районе Артёмовска.

Он отметил, что ЧВК «Вагнер» делает всё, чтобы не допустить этого.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска продолжают наращивать группировку на северо-западе и юго-западе от Артёмовска Донецкой Народной Республики.

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