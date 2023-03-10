Пригожин заявил о подготовке ВСУ контрнаступления в районе Артёмовска

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что украинская армия готовит контрнаступление в районе Артёмовска (Бахмута).

«Да, это известный факт, что противник готовит контрнаступление», — приводит пресс-служба ответ Пригожина на просьбу прокомментировать данные о возможном контрнаступлении украинских войск в районе Артёмовска.

Он отметил, что ЧВК «Вагнер» делает всё, чтобы не допустить этого.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска продолжают наращивать группировку на северо-западе и юго-западе от Артёмовска Донецкой Народной Республики.