Пригожин заявил о подготовке ВСУ контрнаступления в районе Артёмовска
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«Да, это известный факт, что противник готовит контрнаступление», — приводит пресс-служба ответ Пригожина на просьбу прокомментировать данные о возможном контрнаступлении украинских войск в районе Артёмовска.
Он отметил, что ЧВК «Вагнер» делает всё, чтобы не допустить этого.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска продолжают наращивать группировку на северо-западе и юго-западе от Артёмовска Донецкой Народной Республики.