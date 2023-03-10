Подоляк допустил начало контрнаступления ВСУ на Артёмовском направлении через два месяца

Контрнаступление ВСУ на Артёмовском направлении может начаться в ближайшие месяцы. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Нам нужно время, чтобы перегруппироваться в течение следующих двух месяцев», — сказал он в интервью итальянской газете La Stampa.

Как пишет РИА Новости, отвечая на вопрос о том, на каком направлении стоит ждать контрнаступления в ближайшие два месяца, Подоляк заявил, что Россия действует на направлениях Бахмут (Артёмовск), Угледар, Лиман и Соледар.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска продолжают наращивать группировку на северо-западе и юго-западе от Артёмовска Донецкой Народной Республики.